HUAWEI fête Pâques avec de grosses réductions sur ses PC, écouteurs, écrans PC et même sur le P50 Pro !

Jusqu'à 18 avril 2022, HUAWEI lance l'opération "Joyeuses Pâques" en proposant plusieurs packs incontournables. A cette occasion, vous profitez de la livraison en 1 ou 2 jours ouvrés, le paiement en x3 / x4 sans frais à partir de 149 € et la livraison gratuite à partir de 99 €. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site de HUAWEI.

Prenons par exemple le smartphone HUAWEI P50 Pro qui est accompagné gratuitement des lunettes HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear 2.

Le mobile est équipé d’un écran AMOLED de 6,6" pour une définition de 2700 x 1228 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le mobile embarque le SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le terminal est doté à l'avant d'un capteur de 13 MP et sur l’arrière, vous profitez de 4 objectifs de 50, 40, 13 et 64 mégapixels. La batterie de 4360 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide 66W.

Pour l'opération "Joyeuses Pâques", le smartphone HUAWEI P50 Pro est au prix de 1190 €, il est accompagné des lunettes HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II offerte d'une valeur de 216 €. Vous aurez également 12 mois d’extension de garantie offerts avec HUAWEI Care.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans pour l'opération "Joyeuses Pâques" :

HUAWEI P50 Pocket 12+512 Go à 1599 € avec les lunettes HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II + 12 mois d'extension de garantie





MateBook 14s à 1100 € (14", i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD) avec une enceinte HUAWEI Sound Joy offerte (119,99 €)

MateBook X Pro à 1250 € (13,9", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD) avec le routeur HUAWEI WiFi WS5200 offert (35 €)





HUAWEI FreeBuds Pro à 130 € avec un bracelet connecté HUAWEI BAND 4 offert (39,99 €)





Et des codes de réduction :

