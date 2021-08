Huawei P50 Pro+ : de la recharge 100W au menu?

Huawei n'a pas abordé le sujet lors de la présentation de ses P50 en Chine et pourtant la marque vient d'obtenir une certification du centre 3C chinois concernant sa technologie de recharge rapide 100W.





De fait, il se peut que la technologie soit déjà déployée sur le Huawei P50 Pro +, voire toute la gamme de P50, mais que les retards dans l'attribution de la certification aient empêché Huawei de communiquer de façon officielle sur son intégration.

Actuellement le Mate 40 Pro bénéficie d'une recharge rapide 66 W tandis que la gamme P40 était restée à la charge 40W. Dans le pire des cas, le P50 bénéficiera donc de la recharge 66W ce qui est déjà particulièrement rapide et représente un bon compromis entre efficacité et préservation de la batterie.

Néanmoins, la concurrence mise de plus en plus sur de la recharge toujours plus rapide, au risque d'endommager les batteries des appareils, et l'argument reste solide chez les utilisateurs.