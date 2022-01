Huawei présente sa Watch GT Runner

Le catalogue de montres connectées de Huawei accueille une nouvelle référence avec la Watch GT Runner, une montre qui se veut davantage orientée vers les sportifs que les précédents modèles.

Il s'agit en essence d'une évolution de la Watch GT 3 présentée il a quelques mois qui s'orientait, elle, vers le fitness. Avec la Runner, Huawei souhaite aller plus loin et met en avant une certaine expertise du suivi santé, mais aussi des performances.

Pour ce faire, la Watch GT Runner dispose d'un programme de course de nouvelle génération baptisé IA Running Coach qui propose d'accompagner l'utilisateur en lui fournissant diverses informations sur la façon de s'entrainer.

La montre propose un design résolument sportif et mise sur de nouveaux matériaux comme un boitier en polymère renforcé, une bordure en céramique et une couronne en titane. Uniquement déclinée en version 46mm la Watch GT Runner propose un écran OLED imposant de 1,43 pouce (466x466 pixels) qui se veut lumineux et bien lisible. Elle embarque 4 Go de stockage interne, est certifiée 5ATM et propose jusqu'à 14 jours d'autonomie en usage standard et 8 jours en usage intensif (course quotidienne).

On retrouve toute la panoplie de services et applications sportives qui intègrent déjà l'ensemble des montres de Huawei, avec quelques fonctions spécifiques. On pourra ainsi retrouver le suivi de fréquence cardiaque, SPO2, baromètre, accéléromètre, gyroscope... Ainsi qu'un GPS plus précis grâce à l'intégration des antennes non plus dans le boitier de la montre, mais au niveau des fixations de bracelet en polymère.

La technologie TrueSeen 5.0+ est également mise en avant : elle regroupe toujours plus de capteurs (8 en tout) et photodiodes ainsi qu'un film plastique polarisé pour limiter les perturbations dans la réception du signal lumineux. On évoque toujours une précision bien au-dessus des standards du marché avec un outil qui se positionne davantage au niveau des appareils médicaux et professionnels dans le suivi du rythme cardiaque.

La Watch GT Runner est disponible en deux couleurs (noir ou gris) sur le site de Huawei au prix de 299,99€. Une offre de lancement à -30€ est proposée avec le code AHWWSGTRR30 avec une balance connectée Huawei Scale 3 (59,99€) offerte.