Samsung et LG Display ne fourniront plus d'écrans pour Huawei

Après les processeurs, Huawei ne pourra plus avoir accès aux écrans des fournisseurs Samsung Display et LG Display.

Après avoir résisté tout au long de 2019 et 2020, le groupe Huawei subit désormais de plein fouet les restrictions commerciales décidées par les Etats-Unis, mettant en péril sa capacité à produire des smartphones.

Alors qu'il pourrait voir son volume de smartphones produits réduit de 70% faute de disposer des composants nécessaires l'an prochain, ses possibilités d'approvisionnements se réduisent progressivement avec le renforcement des contraintes ce mois-ci.

La firme ne pourra plus récupérer les processeurs Kirin produits par TSMC à partir de mi-septembre...et elle ne pourra bientôt plus accéder aux écrans mobiles des fournisseurs Samsung Display et LG Display.

Les deux acteurs indiquent déjà que les conséquences de ce blocage seront minimes sur leur activité dans la mesure où ils ne livraient que des volumes marginaux à Huawei, mais c'est encore un canal d'approvisionnement qui se referme ici.

Le fabricant chinois fait plutôt appel aux fournisseurs d'écrans mobiles chinois (BOE notamment) pour s'approvisionner mais il tend à utiliser des affichages OLED fournis par Samsung sur ses modèles haut de gamme, le groupe coréen maîtrisant particulièrement bien cette technologie et fournissant des composants de très haute qualité.