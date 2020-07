Smartphones : Huawei leader mondial devant Samsung au deuxième trimestre

Malgré les restrictions US, le groupe chinois Huawei a surpassé Samsung dans les ventes de smartphones, devenant leader mondial du secteur.

Le géant chinois Huawei subit des restrictions commerciales de la part des Etats-Unis depuis 2019, limitant ses relations commerciales avec les entreprises high-tech et jusqu'à ses liens avec les fondeurs produisant les puces mobiles.

Si sa situation s'est compliquée à l'international, il peut tout de même compter sur son puissant marché national pour écouler des millions de smartphones (de nombbreuses promotions sont d'ailleurs affichées actuellement sur son store officiel). De fait, il a réussi à devancer Samsung sur les mois d'avril et de mai.

Selon le cabinet d'études Canalys, Huawei est parvenu à prendre la première place mondiale sur l'ensemble du deuxième trimestre 2020, une première après des années de domination sans partage de Samsung à la tête du marché des smartphones.

Devenir numéro un mondial est un objectif de longue date pour Huawei (il était déjà évoqué en 2016) et le fleuron chinois était bien parti pour l'atteindre en 2019, après avoir déjà surpassé Apple.

Les restrictions US ont mis un coup d'arrêt à cette ambition mais sans parvenir à stopper totalement la machine. Avec 55,8 millions de smartphones écoulés (-5% sur un an), Huawei fait donc mieux que les 53,7 millions d'unités livrées par Samsung qui souffre de ventes affaiblies de ses modèles de référence du début d'année, en partie du fait de la crise du coronavirus et d'un engouement modéré pour la 5G, conduisant à une forte chute de 30% de ses ventes par rapport à l'an dernier.

Les analystes expliquent que tandis que Huawei a profité de la reprise économique en Chine après la crise du coronavirus, Samsung, qui n'a que 1% de part de marché sur le plus grand marché mobile du monde, a subi de plein fouet la crise économique et sanitaire qui touche les marchés internationaux.

Il sera cependant difficile de maintenir ce nouveau leadership dans le temps, même si le fabricant chinois bataille pour mettre en avant sa marque et trouver des alternatives aux blocages résultant des décisions américaines.