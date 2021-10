Huawei Sound Joy : l'enceinte nomade en partenariat avec Devialet

Huawei a donc présenté un nouveau produit audio hier à Paris : la Sound Joy qui se présente comme une enceinte nomade à la fois endurante, résistante et branchée.

Il s'agit là de la première enceinte nomade de la marque, que l'on pourra donc embarquer avec soi partout et qui propose plusieurs fonctionnalités intéressantes.

On retrouve ainsi un design assez sobre et dans ce qu'il se fait déjà sur la concurrence : Huawei mise sur un format cylindrique avec un revêtement en tissu spécifique pour protéger l'ensemble sans handicaper le passage du son. Une base en caoutchouc d'un côté permet de positionner l'enceinte debout, mais un fonctionnement à l'horizontale est également possible.

Sur le sommet de l'enceinte, on retrouve un cercle lumineux multicolore qui donnera des informations à l'utilisateur sur l'état de l'enceinte. L'enceinte est certifiée IP67 et pourra être immergée jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 min.

La partie sonore a été développée en partenariat avec Devialet et mise sur un tweeter de 10W associé à un woofer de 20W et deux radiateurs passifs. La technologie SAM est de la partie pour mieux gérer la distorsion et proposer un son puissant sans dégradation.

Trois microphones sont de la partie pour adapter le rendu sonore : l'enceinte adaptera le son en fonction de son orientation debout ou couchée.

Côté connexion, la Sound Joy embarque du Bluetooth 5.2 ainsi qu'un tag NFC pour facilite l'appairage. La synchronisation sera également quasi automatique via les autres appareils signés Huawei comme la gamme MateBook. Enfin, la technologie Shake Stereo Link Up permettra de synchroniser deux enceintes pour un son en Stéréo simplement en les secouant en même temps.

L'aspect nomade de l'enceinte est particulièrement développé grâce à une batterie de 8800 mAh pour une autonomie de 26 heures. L'enceinte est compatible charge rapide 40W : 10 minutes de charge permettent d'obtenir 1h d'autonomie. La recharge complète ne prend que 3 heures.

La Huawei Joy Sound est déjà disponible à la précommande au tarif de 149€, les livraisons sont prévues pour le 10 novembre prochain.