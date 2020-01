Huawei : TomTom en alternative à Google Maps sur les smartphones

En raison des sanctions américaines, Huawei doit faire sans les Google Mobile Services et les applications Google pour ses nouveaux smartphones Android. Cela ne change rien sur le marché chinois, mais c'est évidemment plus problématique ailleurs et notamment en Europe.

Le géant chinois tente ainsi de fédérer au maximum les développeurs autour des Huawei Mobiles Services, tout en mettant l'accent sur des alternatives à certaines applications de Google. Selon la presse chinoise, Huawei développe également Map Kit pour permettre aux développeurs de proposer des applications de cartographie s'appuyant dessus.

Pour remplacer Google Maps, Huawei semble aussi prévoir au plus pressé. Reuters rapporte ainsi que Huawei Technologies a conclu un accord avec le groupe néerlandais TomTom spécialisé dans les services de cartographie, de navigation et d'informations de trafic en temps réel.

Cet accord a été signé il y a déjà un certain temps, mais sans être rendu public. Il doit permettre à Huawei d'utiliser les services de TomTom afin de développer des applications de cartographie pour ses smartphones. En somme, une alternative à Google Maps.

Reuters a eu confirmation d'un porte-parole de TomTom, mais sans de plus amples détails concernant cet accord.