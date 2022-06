Huawei lance un ultraportable MateBook 16s

Dans sa gamme d'ordinateurs portables MateBook au format ultraportable, Huawei introduit son représentant le plus puissant avec le MateBook 16s. Il a des dimensions de 351 mm x 254,9 mm x 17,8 et un poids d'environ 1,99 kg.

Le MateBook 16s affiche donc sur un écran tactile de 16 pouces à technologie IPS. Il est au format 3:2 et avec une définition de 2520 x 1680 pixels. Le contour d'écran est de 5,2 - 7,3 mm pour un rapport écran / corps de 90 %. Il couvre 100 % de l'espace de couleur sRGB et avec une luminosité maximale de 300 cd/m².

La machine est équipée d'un processeur Intel Core de 12e génération. C'est un i9-12900H (14 cœurs et 20 threads) avec une fréquence turbo maximale de 5 GHz dans sa configuration la plus musclée. Il est accompagné d'une puce graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM (LPDDR5) et jusqu'à 1 To de stockage en SSD NVMe PCIe. La batterie est de 84 Wh.

Le MateBook 16s bénéficie d'une webcam 1080p en haut de l'écran, angle de 88° et deux micros. Un mode FollowCam permet un recadrage automatique du sujet pour occuper le centre de la vidéo. La connectivité est Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. La connectique comprend deux ports USB-A (3.2 Gen 1), deux ports USB-C dont un Thunderbolt 4, prise audio de 3,5 mm.

Prix et disponibilité du MateBook 16s

Fonctionnant avec Windows 11, le MateBook 16s est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui dans une configuration avec processeur Intel Core i7-12700H à 1 699,99 €. Il sera officiellement lancé le 12 juillet, sachant que pour toute précommande de cette configuration, un moniteur Huawei MateView GT de 27 pouces est offert.

Le MateBook 16s avec Intel Core i9-12900H sera de son côté disponible au mois de septembre prochain, à un prix de 1 899,99 €.