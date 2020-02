Huawei : les USA pourraient contraindre la marque à stopper la production de smartphones

Les relations entre les USA et la Chine vont et viennent au gré des semaines et alors que l'on pensait les négociations au beau fixe avec une levée prochaine de l'embargo visant Huawei, voilà que les USA évoquent de nouvelles sanctions, encore plus lourdes.

Les efforts de Huawei pour se détacher de Google de façon définitive prennent un nouveau sens depuis quelques jours et l'annonce de probables nouvelles sanctions encore plus strictes émanant de la part des USA.

Depuis l'été dernier, les USA ont prononcé un embargo sur la marque chinoise, accusée d'utiliser ses dispositifs de télécommunications pour organiser un espionnage au profit de Pékin, et ce, à travers le monde. En conséquence, certaines sociétés américaines n'ont plus l'autorisation de collaborer avec la marque, et si certaines sanctions ont été levées, la plus importante concerne Google et l'intégration des services mobiles du groupe américain dans les smartphones de Huawei.

Face à la situation, Huawei a réagi et développe ses propres alternatives, décidé à s'émanciper du bon vouloir américain pour continuer à développer ses parts de marché... Mais les USA pourraient aller beaucoup plus loin pour stopper net la marque sur le terrain du smartphone.

Dans des propositions de nouvelles sanctions, il est évoqué un amendement qui permettrait aux USA de contraindre Huawei à ne plus se fournir de composants ou services quand ces derniers intègrent plus de 10 de propriétés intellectuelles américaines.

Mais la mesure pourrait aller encore plus loin : les USA pourraient tout simplement contraindre les sociétés qui exploitent du matériel américain ou des licences américaines à ne plus collaborer du tout avec Huawei, sous peine de se voir retirer les licences d'exploitation ou le matériel en question.

Le problème est donc le suivant : même si Huawei dispose de ses propres SoC, la marque ne les produit pas elle-même et c'est le fondeur TSMC qui s'en charge à Taïwan. Or, TSMC utilise en grande majorité du matériel américain dans ses processus de fabrication, et aucune chaine de production ne mise sur du matériel 100% chinois...

En clair, les USA pourraient trouver là un moyen de pression permettant de priver Huawei du moindre composant électronique et assécher ainsi sa production de smartphone.

Il est actuellement très difficile de penser que les USA pourraient aller jusque là dans sa guerre commerciale avec la Chine, qui par ailleurs pourrait appliquer des conditions similaires dans une foule d'autres domaines. Cette alternative pourrait d'ailleurs déclencher une véritable cascade de mesures protectionnistes à travers le monde entier et ce ne sont certainement pas les meilleurs leviers à pousser d'un point de vue diplomatique ou économique, mais comme toujours avec les USA, il est avant tout question d'intimidation.