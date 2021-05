Huawei Watch 3 : la montre connectée va passer à HarmonyOS

A défaut de pouvoir pleinement utiliser Android et les services mobiles associés de Google, le groupe chinois Huawei a décidé de développer sa propre plate-forme mobile HarmonyOS (et HongmengOS en Chine).

Elle est pensée pour être déployable sur de nombreux appareils très différents, des capteurs IoT aux gadgets connectés en passant par les smartphones et téléviseurs, et même dans les systèmes de bord de véhicules ou dans des ordinateurs à plus long terme.

Après la phase beta depuis décembre dernier, le coup d'envoi devrait être donné ce 2 juin avec l'annonce de la série de smartphones Huawei P50 qui embarquera nativement le nouvel OS mobile.

Elle pourrait être accompagnée d'une nouvelle montre connectée Huawei Watch 3 avec une variante Pro et dont des images ont déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois.

La photo des boîtes fait clairement mention de la présence de HarmonyOS pour les deux modèles de smartwatches, confirmant la migration à venir.

La future montre connectée est dotée d'un bouton-poussoir et d'une touche sur le côté du boîtier rond, avec un design général qui semble plutôt épuré. La montre embarquera sans doute au dos un cardiofréquencemètre optique et il semble qu'elle soit capable de fournir des mesures d'oxymétrie de pouls, ce qui en fera un outil intéressant pour les sportifs.

