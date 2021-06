Huawei dévoile ses Watch 3 et Watch 3 Pro : les montres connectées qui se renouvellent

Le groupe chinois revient sur le devant de la scène des montres connectées avec une série Huawei Watch 3 et Huawei Watch 3 Pro exigeante et complète.

Le groupe Huawei a une expérience certaine des wearables et en a été un acteur précoce avec ses montres connectées Huawei Watch. La version 2 datant de 2017, il était temps de renouveler le genre et c'est là qu'intervient la nouvelle série Huawei Watch 3 avec une version standard et une version Pro.

La Huawei Watch 3 mise sur un design sobre et élégant avec un boîtier rond mettant en valeur un affichage 1,43 pouce AMOLED avec verre 3D offrant une grande réactivité tactile.

La montre utilise également une couronne rotative et un bouton pour naviguer facilement et intuitivement dans les menus. Côté personnalisation, on trouvera 30 cadrans pré-installés, dont plusieurs animés, et d'autres à récupérer dans l'application mobile.

Pour assurer des performances de haut niveau, la Huawei Watch 3 exploite un processeur avec une configuration rappelant le big.LITTLE des smartphones, permettant un équilibre entre performances et autonomie.

Sur ce dernier point, Huawei annonce une autonomie de 5 jours en activant toutes les fonctionnalités dont le modem 4G eSIM et le suivi de santé en continu, et de 21 jours en mode veille.

La montre reprend toutes les fonctionnalités d'une smartwatch, de l'affichage des notifications au suivi de la santé au quotidien via son cardiofréquencemètre optique en passant par le coaching sportif avec module GPS intégré et 19 modes sportifs (indoor et outdoor) proposés.

Elle sait aussi mesurer la SpO2 en continu et elle pourra même proposer une mesure de la température à la surface de la peau, via une mise à jour ultérieure.

La variante Huawei Watch 3 Pro, disponible en version Classic ou Active, offre les mêmes fonctionnalités que la version standard mais profite d'un style plus affirmé et d'une autonomie plus longue grâce à une plus grande batterie embarquée.

En attendant la disponibilité prochaine de la Huawei 3 Pro, vous pouvez dès à présent précommander sur le site officiel de Huawei France la montre connectée Huawei Watch 3 (en variantes Active, Classic et Elite) avec en cadeau des écouteurs FreeBuds 4i (d'une valeur de 99 €), et en versant un acompte de 25 € avant le 16 juin à 10h vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 25 € portant le prix final à 424,99 € au lieu de 449,99 €. L'expédition se fera à partir du 21 juin.

Notez qu'l est en outre possible d'obtenir une remise supplémentaire de 50 € via le programme de reprise d'un ancien matériel.