Huawei Watch Fit : l'hybride montre / bracelet connecté qui change la donne

Si la Watch Fit se présente comme une montre, Huawei la présente surtout comme le chainon manquant, un hybride assez atypique sur le marché qui se positionne entre les bracelets connectés disposant de fonctionnalités limitées ou dépendants d'un smartphone et les montres connectées souvent complexes avec un handicap au niveau de l'autonomie et des tarifs assez élevés.

Huawei cherchait ainsi à proposer une alternative, un entre deux qui se présente comme un véritable coach sportif et santé, qui se montre pratique mais surtout indépendant du smartphone, tout en conservant un prix assez contenu, et il faut dire que la Watch Fit nous laisse une excellente impression après quelques semaines de tests.

Design : entre classique et original

Le design de la Watch Fit est particulièrement réussi : on retrouve un bracelet silicone qui transpire la qualité et un cadran au format rectangulaire. On pourrait croire la montre inspirée de l'Apple Watch, et pourtant son écran plus allongé la différencie grandement . Elle se dote d'un écran AMOLED de 456x280 pixels pour 1,64 pouce de diagonale (326 ppi) qui se veut particulièrement lumineux et clair. Le format se veut idéal pour une bonne lisibilité de l'ensemble de l'affichage, et le tout est associé à un détecteur de luminosité pour un ajustement automatique. De nuit comme en plein soleil, la Watch Fit est parfaitement lisible. On aura le choix entre différents styles de cadran en aluminium : argent, noir ou or rose.

On ne retrouve qu'un seul bouton sur le côté droit pour activer l'écran avant de prendre le relai via les fonctionnalités tactiles. La montre est protégée par un écran Gorilla glass 3 et elle est certifiée pour l'immersion jusqu' à 5 ATM.

À l'arrière du boitier, on retrouve les divers capteurs ainsi qu'un port de charge magnétique qui permet au câble fourni de se positionner de façon idéale.

Notons que la watch Fit est proposée dans 4 couleurs de bracelets différents et que les versions orange et roses sont légèrement moins longs. Le cadran à lui seul ne pèse que 21 grammes, elle se fait donc particulièrement légère.

Globalement, l'apparence de la montre est réussie, son écran impressionne à chaque allumage, la lisibilité est toujours optimale. Les bracelets sont interchangeables, Huawei ou des partenaires pourraient ainsi proposer d'autres options plus classiques ou originales prochainement.

Fonctionnalités et performances

En interne, Huawei a choisi le SoC DK3.5+ST associé à 4 Go de mémoire (non accessible). Contrairement aux autres montres de la marque sous Tizen, ici l'OS est propriétaire et ne permet pas d'accéder à un quelconque marché applicatif : on reste bien dans l'esprit du bracelet dédié aux sportifs, et Huawei compense par l'intégration de tout ce qui est nécessaire et exploitable sur ce genre d'appareil.

La Watch Fit embarque un module GPS, mais qui ne servira qu'à enregistrer les trajets parcourus, elle dispose d'un capteur de pouls, de SP02 pour indiquer le taux d'oxygénation du sang, propose du suivi de la qualité du sommeil, du niveau de stress et reconnait automatiquement les activités de l'utilisateur.

On retrouve quelques fonctionnalités classiques héritées des smartphones et smartwatches : contrôle sans fil de la musique du smartphone, notifications des applications avec lecture des messages, prévisions météo... Mais contrairement à une smartwatch il ne sera pas possible d'écrire des messages ou de surfer sur la toile.

La Watch Fit propose également un ensemble de "faces", des thèmes de cadran personnalisables, on en compte actuellement plus de 130 sur l'application dédiée, une dizaine étant déjà installée de base.

Concernant les activités physiques, la Watch Fit gère le suivi de plus de 44 activités physiques distinctes: il est possible de limiter l'affichage des activités de son choix pour les repérer plus facilement. Plus de 13 activités communes sont automatiquement détectées dès que l'utilisateur se met en mouvement (course à pied, vélo, vélo elliptique, rameur...).

Chaque activité permet d'accéder à un graphique mettant en lumière différentes valeurs de rythme cardiaque, taux d'oxygène, distance parcourue, calories brulées...

En marge du suivi pur et simple des activités, la Watch Fit propose également un large module d'exercices sportifs, en faisant un véritable coach.

Ainsi, il est possible de lancer des sessions d'exercice selon son humeur, au total ce sont 96 exercices qui sont ainsi proposés avec des démonstrations impliquant un avatar animé en 3D qui présente les mouvements à réaliser. Aléatoirement et si vous être trop sédentaire, la montre vous proposera de bouger pour maintenir une activité et misera alors sur des exercices favorisant la détente des muscles tout en relâchant le stress et la pression. Ces activités ne durent que quelques minutes et sont assez agréables.

Autonomie / Bilan

C'est un des avantages face à une smartwatch : la Watch Fit propose une autonomie annoncée à 10 jours , ce que nous avons pu vérifier puisque la première charge aura tenu près de 13 jours. La recharge est assez rapide : on récupère plus de 25% d'autonomie en seulement 5 et la charge complète se fait en moins d'une heure.

La Watch Fit est résolument une réussite sur un marché en attente d'un peu de nouveauté. L'hybride montre connectée / bracelet fitness devrait toucher sa cible, notamment par ses fonctionnalités avancées et nombreuses couplées à une autonomie très confortable et un prix de vente très agressif.

À 130 euros, la Watch Fit peut ainsi venir bousculer les bracelets fitness haut de gamme comme FitBit en proposant des fonctionnalités plus nombreuses et un plus grand confort grâce à son écran grand format.



La Watch Fit est disponible sur le site de Huawei au prix de 129€.