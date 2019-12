Bon plan : les montres connectées Huawei Watch GT, Active et Elegant à partir de 99€, mais aussi Amazfit,...

Le groupe chinois Huawei avait annoncé l'année dernière la Huawei Watch GT, une montre connectée qui utilisait son propre système d'exploitation à savoir Lite OS déjà présent dans ses bracelets connectés.

Son boîtier rond intègre un affichage tactile 1,39 pouce AMOLED en résolution 454 x 454 pixels et embarque 16 Mo de RAM et 128 Mo de mémoire interne, un module GPS (compatible GPS, Glonass, Galileo) et un cardiofréquencemètre optique.

La montre Huawei Watch GT ne propose pas de connexion WiFi et se relie à un smartphone Android en Bluetooth 4.2. Elle promet une autonomie de 14 jours en usage mixte et jusqu'à 22 heures en mode GPS, et même 30 jours en mode économie d'énergie, avec notifications mais sans cardiofréquencemètre actif.

On y retrouve le suivi d'activité sportive et du sommeil, avec un coach pour la motivation et l'estimation de la VO2Max, ou simplement pour le suivi d'activité au quotidien. Affichée au prix public lors de sa sortie à 199 € en version Sport, Rue du Commerce propose aujourd'hui la Huawei Watch GT à seulement 99,99 € en coloris noir.

Les nouvelles versions Watch GT Active et Elegant ont été présentées en mars dernier, avec quelques différences.

La Watch GT Active est une montre connectée avec un écran AMOLED de 1,39 pouce pour un cadran de 46 mm, et un design similaire à la Watch GT "Classique" excepté les coloris des bracelets disponibles en orange et vert foncé. Le design apparaît légèrement plus soigné et le nouveau bracelet en fluoroélastomère plus agréable. La Huawei Watch GT Active est affichée au prix public de 249 € mais Rue Du Commerce la propose en promotion à... 99 € en coloris vert !

Enfin, la Watch GT Elegant est plus discrète avec son écran AMOLED plut petit de 1,2 pouce pour un cadran de 42 mm avec des bords en céramique. Commercialisée à 229 €, Rue Du Commerce la propose en coloris blanc et noir à seulement 115 € !

Toutes les déclinaisons des montres Huawei sont accessibles sur cette page de Rue Du Commerce, on y trouvera également la nouvelle Huawei Watch GT 2 à 199 € au lieu de 239 €.



A noter que d'autres montres connectées sont également en promotion comme la Bip Lite ou la Amazfit GTR chez Gearbest :



