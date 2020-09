Huawei Watch GT2 Pro : la montre connectée avec charge sans fil Qi

Le site WinFuture a mis la main sur les rendus et les caractéristiques détaillées de la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro, pas encore annoncée mais promet déjà quelques particularités intéressantes.

Cette évolution de la série Watch GT2 proposera un affichage rond tactile de 1,39 pouce OLED en 454 x 454 pixels au-dessus d'un large boîtier de 46 mm. Tournant sous LiteOS, elle embarquera 32 Mo de RAM et 4 Go d'espace de stockage et disposera d'un module GPS et d'une connectivité sans fil Bluetooth 5.1.

Le dos du boîtier disposera toujours d'un cardiofréquencemètre optique qui participera, avec divers capteurs de mouvement, à réaliser un suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives, ainsi qu'un suivi du sommeil.

La batterie de 455 mAh de la montre Huawei Watch GT2 Pro aura la particularité de supporter la charge sans fil Qi, ce qui n'est pas si fréquent sur les smartwatches, plutôt habituées aux connecteurs et aux socles de charge plus ou moins bien pensés.

Cela devrait lui offrir une autonomie raisonnable de 14 jours, durée assez standard sur ce type de produit. WinFuture évoque un lancement dans les semaines à venir pour un prix démarrant vers 280 €.