Huawei Watch D : une montre capable de mesurer la tension artérielle ?

Selon des fuites venant de Chine, Huawei préparerait la sortie d'une nouvelle montre connectée orientée vers le suivi santé. Baptisée Watch D, elle se distinguerait sur le marché par des fonctionnalités originales et recherchées.

La montre disposerait ainsi de divers capteurs capables de mesurer les habituels taux de saturation d'oxygène du sang, rythme cardiaque, suivi de stress et de sommeil, mais également de suivre la pression sanguine et mesurer la tension du porteur.

Les fuites indiquent que Huawei travaillerait sur le projet depuis plusieurs années déjà et le module de mesure de pression sanguine de Huawei répondrait déjà aux standards médicaux et obtenus une certification.

Actuellement, les modèles de montres proposant cette fonctionnalité sont rares. Les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic proposent l'option, mais nécessitent d'être appairées avec un smartphone de Samsung pour en profiter.

Déjà avec la sortie de ses dernières Watch GT 3, Huawei lançait un nouveau capteur cardiaque offrant une précision accrue avec un taux d'erreur de 5 BPM maximum, bien au-delà de tous les autres systèmes du marché hors appareils professionnels. Avec la Watch D, Huawei s'inscrit un peu plus dans une volonté de proposer un véritable dispositif médical et un appareillage de plus en plus perfectionné et précis pour transformer un simple gadget en véritable outil.

La Watch D pourrait être présentée en Chine d'ici la fin de l'année.