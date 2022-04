Hubble découvre la plus grosse comète jamais observée

Malgré son âge avancé et quelques problèmes récemment résolus, le télescope spatial Hubble a fait une nouvelle découverte importante en repérant la plus grosse comète jamais observée.

Si c'est actuellement James Webb qui attire les regards, le télescope spatial Hubble continue d'observer l'espace distant et vient d'ajouter une découverte d'envergure de plus à son palmarès déjà bien rempli.

La NASA a ainsi annoncé la découverte d'un corps céleste original : il s'agirait de la plus grosse comète jamais observée par l'homme, du moins la plus grosse jamais officiellement recensée.

Baptisée C/2014 UN271, la comète mesurerait environ 137 km de long, elle serait ainsi en moyenne 50 fois plus grande que la moyenne des comètes généralement observées. Il s'agirait ainsi tout simplement de la plus grosse comète jamais identifiée de l'histoire de l'astronomie.

On en sait encore peu sur cette comète qui pourrait toutefois provenir du Nuage d'Oort dont la limite extérieure est située à environ 1,5 année-lumière, soit à la frontière de l'influence gravitationnelle du soleil.

En étudiant la comète, la NASA espère remonter le temps puisque l'on estime que le Nuage d'Oort était proche de notre soleil à sa naissance. A cette époque, le système solaire était assez chaotique et l'ensemble des corps célestes que l'on connait dérivaient avant que le soleil n'exerce une force gravitationnelle suffisante à créer notre système et à le stabiliser.

La comète C/2014 UN271 est en partie constituée de glace et de poussières issues des origines de notre système. La découverte d'un corps de cette taille est rare, mais on estime qu'elle ne serait que la pointe d'un milliard d'icebergs bien plus grands qui sont trop discrets ou éloignés pour être identifiés et repérés.

La comète se dirige actuellement vers notre soleil, elle atteindra son périhélie (point le plus proche du soleil) en 2031, ce qui laisse une bonne dizaine d'années à la NASA pour l'observer et collecter des informations à son sujet.