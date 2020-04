Humble Bundle : 30 jeux pour lutter contre le coronavirus

La société Humble Bundle qui propose chaque mois des packs de jeux à des prix fixés par les utilisateurs afin de reverser de l'argent à des oeuvres de charité vient de lancer son Humble Conquer Covid-19 Bundle.

Il s'agit de l'un des packs les plus imposants jamais proposés par la société qui vise à encourager les utilisateurs à rester chez eux en profitant non seulement de nombreux jeux vidéo, mais également de quelques livres numériques.

Le pack complet est accessible pour 28 euros (ou plus si le coeur vous en dit) pour une valeur réelle de plus de 1000 dollars.

Voici la liste des jeux du pack :

Into the Breach

Undertale

Hollow Knight

Wizard of Legend

Totally Accurate Battle Simulator

The Witness

Superhot

Tilt Brush

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham

Killing Floor 2

Fahrenheit : Indigo Prophecy Remastered

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Sniper Elite III

This Is the Police

The Jackbox Party Pack 2

Stick Fight : The Game

Brothers : A Tale of Two Sons

Party Hard

Worms Revolution

Europa Universalis IV

Tropico 4

GNOG

Broken Age

Fully Gaze Controll-able !

Brütal Legend

Psychonauts

Double Fine Adventure

Pac-Man : Championship Edition 2

Pikuniku

World of Goo

Super Hexagon

VVVVVV

Hacknet

A Mortician's Tale

A Good Snowman Is Hard To Build

Magicka

Rebuild 3 : Gangs of Deadsville

Agents of Mayhem

Ducati - 90th Anniversary

Speed Brawl

Hiveswap - Act 1

Alien Spidy

Stealth Inc 2 : A Game of Clones

LostWinds

Zombotron



On retrouve ainsi quelques grosses franchises au milieu de jeux indépendants, le pack a le bon gout de couvrir quasiment tous les genres pour séduire un maximum de joueurs.

Sachez enfin que les revenus récoltés via la vente des packs seront reversés aux organisations Direct Relief, International Rescue Committee, Doctors without Borders et Partners in Health, autant d'acteurs qui luttent actuellement contre la propagation du coronavirus et la prise en charge des malades.