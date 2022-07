Hydrogène en poudre : vers une révolution des énergies ?

Alors que le véhicule électrique s'installe progressivement en Europe, l'Australie a peut être plusieurs d'années d'avance : le pays dispose déjà d'un solide réseau d'alimentation en hydrogène et de fait, les véhicules à pile à combustible apparaissent progressivement sur le continent.

L'avantage de ce type de véhicule est que sa pile à combustible crée de l'énergie en brisant les molécules d'hydrogène. L'hydrogène liquide est stocké dans un réservoir et on peut donc faire le plein en quelques secondes comme on le ferait avec un véhicule thermique. Autre avantage : le véhicule ne rejette que de l'eau lors de son fonctionnement.

L'Australie a particulièrement misé sur cette technologie du fait d'un manque d'efficacité des véhicules électriques et des risques liés aux batteries dans un contexte de chaleur extrême : lorsque la température explose, le rendement des batteries est moindre, l'électronique souffre, et le risque d'incendie augmente.

L'hydrogène offre par ailleurs une densité énergétique très forte. Malheureusement, pour le moment, la majorité de l'hydrogène produit est issu de gisements d'énergies fossiles. Mais les choses vont prochainement s'inverser, puisque plusieurs usines sont désormais capables de produire de l'hydrogène liquide à partir d'eau, et ce, sans avoir à dépenser plus d'énergie que cela pourrait en produire. Jusqu'à présent, la production d'hydrogène à partir d'eau de mer demandait énormément d'énergie, avec un rendement très faible.

Autre point négatif : le stockage de l'hydrogène liquide et sa manipulation restent particulièrement dangereux : en présence d'oxygène, il peut d'ailleurs exploser spontanément. C'est pourquoi le transport d'hydrogène reste là encore une source d'inquiétude et de couts supplémentaires.

Mais les recherches de scientifiques de l'université de Deakin pourraient changer la donne : ils ont découvert une méthode de production d'hydrogène moins couteuse, et un système de stockage plus fiable et pratique. Ces derniers sont ainsi parvenus à transformer l'hydrogène en poudre.

Pour ce faire, ils ont stocké le gaz dans une chambre cylindrique avec des billes en acier et du nitrure de bore. Soumis à une rotation les billes d'acier ont agi comme des pilons et écrasés le nitrure de bore tout en piégeant de l'hydrogène dans la poudre ainsi créée.

Il faudra plusieurs années pour développer un processus de production industrielle et envisager une utilisation directe de l'hydrogène en poudre dans les véhicules. D'ici là, le véhicule électrique devrait s'installer plus largement en Europe.