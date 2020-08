L'hypercar Hyperion XP-1 veut mettre l'hydrogène à l’honneur

La voiture XP-1 est alimentée par une pile à combustible utilisant l’hydrogène, le critère clé étant de fournir une source d'énergie propre et puissante de manière rentable afin que le reste du monde puisse en profiter. Ce modèle de propulsion assure une très longue autonomie, un temps de ravitaillement très rapide, un cycle de vie plus long qui ne se dégrade pas à chaque charge et la durabilité puisque les véhicules à hydrogène ne sont pas sensibles en termes de performances à de fortes chaleurs ou à des températures très froides. Tous ces points font de l'hydrogène une excellente proposition alternative à la voiture électrique pour le consommateur.

Côté performances, le véhicule passe de 0 à 90 km/h en moins de 2,2 secondes avec une vitesse de pointe supérieure à 356 km / h et une autonomie de 1 635 km entre chaque ravitaillement. Costaud ! La cuve et la carrosserie sont en composite de carbone avec des brins de titane tissés à travers pour plus de résistance. La XP-1 a un poids à vide d’environ 1 tonne et est alimentée par une pile à hydrogène qui alimente en énergie une paire de moteurs électriques, avec un ultra condensateur en tant que dispositif de stockage d'énergie.

Ces arguments impressionnants cherchent à montrer au public le potentiel de cette technologie pour le développement des futurs véhicules, en utilisant un carburant plus naturel et respectueux de l’environnement par rapport à un autre modèle de véhicule tout en conservant d’excellentes performances.