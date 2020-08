Une IA bat un pilote de chasse humain en F-16 dans une simulation

La DARPA, le laboratoire de recherche de l'armée américaine a récemment tenu un événement baptisé AlphaDogFight Trials qui visait à mettre à l'épreuve une intelligence artificielle développée spécialement pour le combat aérien.

Des IA se sont ainsi virtuellement affrontées à de véritables pilotes de l'US Air Force en pilotant des simulateurs de F-16. Le programme développé par Heron Systems a ainsi remporté plusieurs affrontements face à d'autres IA avant de se retrouver face à un pilote humain chevronné.

L'IA n'a alors laissé aucune chance à l'humain, virtuellement abattu 5 fois à 0.

Le programme ne vise pas à remplacer les pilotes humains, ni même à être embarquée dans des drones autonomes. L'idée est plutôt de proposer une aide pertinente et efficace aux pilotes. Toutes ces recherches s'inscrivent dans un projet plus global baptisé ACE qui pourrait déboucher sur la conception d'avions quasi intégralement pilotés de façon autonome et dans lesquels les pilotes ne seraient finalement plus que des intervenants humains dédiés à la prise de décisions sensibles en temps réel.