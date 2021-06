Une IA créé un jeu vidéo pour la première fois, les joueurs adorent

Le site OnlineRoulette.org s'est lancé dans un projet assez ambitieux : développer une intelligence artificielle capable de créer un jeu vidéo. Attention, il ne s'agissait pas pour l'IA de développer à proprement parler le jeu vidéo, mais de créer des personnages et de produire un scénario original.

C'est Open IA qui a ainsi été mis à contribution pour exploiter son générateur de texte. En résulte un scénario complet et deux modes de jeux distincts avec un gameplay parfaitement adapté à l'histoire.

Le titre issu de l'IA est baptisé Candy Shop Slaughter et met en avant deux personnages principaux : Freddy Skittle et Ted, des amis qui évoluent dans un univers coloré et gai peuplé de friandises animées.

Le premier mode de jeu propose d'évoluer dans l'univers en cumulant des points d'XP en effectuant de bonnes actions. Le second mode propose plus d'action et se présente comme un jeu de combat avec diverses armes et des effusions de sang qui tranchent avec l'univers quelque peu bisounours du titre.

77% des 1000 personnes ayant testé le jeu ont ainsi déclaré souhaiter jouer davantage au titre. 67% ont partagé avoir apprécié les personnages et 55% ont apprécié le scénario, tout cela sans qu'on leur dise qu'il s'agissait d'un jeu développé par une IA.