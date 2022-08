Ouija 2.0 : quand un femme décédée participe à son enterrement !

Une femme britannique a pu répondre aux questions posées par sa famille ... lors de son enterrement et sans passer par un médium !

Ce n'est pas une blague ! Marina Smith, une femme britannique décédée en juin, a pu assister à son propre enterrement et répondre aux interrogations de sa famille. Cet exploit a été créé par une start-up américaine fondée par Stephen D.Smith et Heather Maio-Smith. Le premier objectif de cette société était d'enregistrer et de préserver la mémoire des survivants de la Shoah.

Aujourd'hui, la société StoryFile propose de converser une dernière fois avec un proche défunt. Pour ce faire, elle utilise l'intelligence artificielle. Lorsque Marina Smith était encore vivante, elle s'est installée derrière une vingtaine de caméras et a répondu à 250 questions afin de pouvoir créer ce dernier témoignage.

Dans une interview à la BBC, Stephen D. Smith a déclaré que cette technologie vise à avoir une conversation avec des personnes décédées tout en précisant que ce sont intégralement ses mots et non une création de l'IA.

Ce n'est pas la première fois qu'un mort parle, en juin, Amazon avait permis de changer la voix d'Alexa par celle d'une personne décédée.