Belgique : une IA veut mettre fin chez les députés à leur attirance pour le smartphone

Une intelligence artificielle surveille le parlement belge, elle détecte les élus qui consultent leur téléphone en le mentionnant sur Twitter et sur Instagram. Vive la délation ^^

De nombreuses personnes passent de plus en plus de temps sur leurs smartphones, que ce soit pour jouer, regarder une série ou surfer sur les réseaux sociaux.

Les élus n’échappent pas à cette habitude et le plus souvent ils sont attirés par leur téléphone lors des sessions parlementaires qui sont, il faut se l’avouer, plutôt longues, voire ennuyeuses. Un comportement qui est par moment constaté et signalé même en France.

Aujourd’hui en Belgique, cet acte a des conséquences immédiates. Un artiste belge, Dries Depoorter, a ainsi développé un logiciel d’intelligence artificielle (IA) qui signale publiquement tous les élus qui regardent un peu trop longtemps leurs smartphones lorsqu’ils se trouvent dans l’hémicycle.

Ce système a été baptisé « The Flemish Scrollers » (« les scrolleurs flamands »). Il analyse, lors des séances parlementaires filmées, toutes les images et identifie les élus qui passent trop de temps sur leur mobile, puis les signalent sur les réseaux sociaux.

Le député est ainsi automatiquement mentionné sur Instagram ou Twitter avec un petit message « Restez concentré s’il vous plaît ! ». En une seule journée, plusieurs élus ont déjà signalé. A quand une version française ? ^^