iCloud+ : Apple intègre un service Private Relay (pas un VPN)

C'était l'annonce surprise à l'occasion de la keynote de la conférence WWDC 2021 d'Apple. L'abonnement payant iCloud évolue en iCloud+ avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités orientées confidentialité.

Ce changement n'a donc pas d'impact sur l'offre gratuite et pour laquelle la capacité de stockage demeure à 5 Go. Avec iCloud+, le service cloud d'Apple faisant partie de l'ensemble de son écosystème va profiter de l'intégration d'un service baptisé Private Relay pour se connecter et naviguer sur le Web avec Safari de manière encore plus sécurisée et privée.

Pour Private Relay, Apple réfute le qualificatif de VPN. Le groupe de Cupertino explique que ce service de confidentialité en ligne garantit le chiffrement du trafic. Les données sont envoyées à travers deux proxy distincts faisant office de relais.

Le premier attribue une adresse IP anonyme (pour empêcher la localisation) et le deuxième déchiffre l'adresse web à consulter avec une redirection vers la destination souhaitée. " Cette séparation des informations assure la protection des données personnelles. Aucune entité unique (ndlr : y compris Apple) ne peut identifier qui est la personne et quels sites elle consulte. "

Outre Private Relay, iCloud+ proposera Hide My Email pour l'utilisation d'adresses email uniques et aléatoires renvoyant vers la boîte de réception personnelle. À retrouver directement dans Mail, Safari et les paramètres iCloud pour une possibilité qui rappelle ce qui est déjà exploité avec Sign In With Apple.

Apple a également annoncé pour iCloud+ un support intégré pour HomeKit Secure Video. Le forfait 50 Go sera pour la vidéo sécurisée avec une caméra de surveillance, cinq caméras avec 200 Go et un nombre illimité avec 1 To. Sachant qu'à l'automne prochain, iCloud+ ne sera pas accompagné d'une hausse des prix pour les forfaits iCloud actuels.