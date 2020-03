Les smartphones made in China ont la côte auprès des Français

Les Français font de plus en plus confiance aux constructeurs chinois qui ont une part de marché plus conséquente qu'autrefois jusqu'à venir concurrencer les leaders déjà en place.

Face à la montée en puissance des constructeurs de smartphones chinois, les tendances se confirment et de plus en plus de Français se laissent séduire par le made in china lorsqu’il s’agit de faire le choix de son smartphone. Souvent plus intéressants au niveau rapport qualité vs prix, les smartphones chinois se démarquent souvent par des performances bien au-dessus de leurs concurrents à des tarifs similaires. Un argument qui ne laisse pas indifférents bon nombre de Français qui font le choix de se tourner vers eux.

Ainsi, pas moins de 37,8 % des Français préfèrent les marques chinoises pour le choix de leur smartphone d’après une étude d’Idéalo. Suivi de près par les marques coréennes (comme Samsung) qui sont préférées à 35,4 %. Viennent ensuite les marques américaines complètement derrière avec 22 % d’intentions d’achat, c’est la part la moins élevée d’Europe pour Apple, Google et Motorola.

En 2019, plus spécifiquement en France, les marques de smartphones les plus populaires étaient :

Samsung : 34,42%

Apple : 20,60%

Xiaomi : 19,60%

Huawei : 9,82%

OnePlus : 4,39%

Honor : 2,76%

Sony : 1,44%

Google : 1,08%

Nokia : 1,03%

LG Electronics : 0,98%

Asus : 0,78%

Motorola : 0,52%

Wiko : 0,39%

BlackBerry : 0,32%

OPPO : 0,24%



On remarque bien la position de leader de Samsung (34,42 %) suivi par Apple (20,60 %), ainsi que les deux concurrents Xiaomi (19,60 %) et Huawei (9,82 %) qui représentent à eux seuls plus de 80 % du marché. Les marques chinoises et coréennes sont donc solidement implantées en France pour proposer leurs produits et ont su convaincre les Français de faire confiance à leurs smartphones.

Ce classement semble toutefois prendre un autre tournant pour l'année 2020, avec la montée en puissance de Xiaomi à 23,41 % qui devance Apple à 23,34 %. De plus, le leader Samsung semble perdre du terrain en ce début d'année pour descendre à 31,16 %. Une lutte acharnée se profile donc à l’horizon pour la place de leader du marché, un avantage pour les consommateurs qui devraient voir des offres intéressantes arriver prochainement.