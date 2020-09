IKEA et ASUS ROG : un partenariat pour rendre le mobilier accessible aux joueurs

IKEA souhaite s'ancrer un peu plus dans le milieu du gaming : la marque avait déjà annoncé lancer des accessoires gaming imprimés en 3D et plus globalement, proposer toujours plus de dispositifs connectés.

Cette fois le fabricant de meubles en kits s'offre l'expertise d'ASUS et sa filiale Republic of Gamers pour aller encore plus loin. Il est évoqué une ligne d'une trentaine de produits dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2021 en Chine.

L'idée est double : proposer des meubles et accessoires adaptés aux joueurs tout en les commercialisant à des prix accessibles. Le marketing étant particulièrement agressif autour des produits gamers, les prix sont généralement très élevés sur le secteur. IKEA compte changer la situation avec des produits véritablement ergonomiques et utiles et pourrait ainsi faire l'impasse sur les néons et autres lumières pour se concentrer sur les fonctionnalités.

Aucun produit n'a été confirmé pour l'instant, mais on peut s'attendre à voir arrivée des bureaux, fauteuils, tapis de souris, supports d'écrans et de casques...