IKEA lance un bureau avec chargeur sans fil intégré

IKEA continue de miser sur l'association de meubles et d'objets domotiques et lance un chargeur sans fil à placer directement sous son bureau.

IKEA multiplie les références d'articles électroniques grand public, et lance une base de chargement sans fil à placer directement dans ou sous un bureau.

Nous avions déjà vu la marque proposer des tables de chevet intégrant une station de recharge sans fil, désormais il est question d'une station de proposer directement la base à fixer sous son bureau.

La base devient alors invisible puisque le module Sjömärke se fixe via des bandes adhésives ou un jeu de vis classiques. Le chargeur est compatible avec les surfaces bois et plastique dont l'épaisseur se situe entre 8 et 22,2 mm, une croix autocollante est également fournie pour matérialiser la zone de recharge sur son bureau en cas de besoin.

L'idée est de préserver l'apparence de son bureau et de ne pas l'encombrer outre mesure.

La base de recharge pour sa part est compatible avec la norme Qi 1.2.4 et propose de la charge sans fil à 5W, ce qui est loin d'être parmi les plus rapides du marché. Néanmoins, le système se présente comme un appoint appréciable. Notons que le module dispose d'une sonde thermique pour éviter la surchauffe qui pourrait déformer le bureau en fonction de la matière dont il est constitué.

IKEA propose déjà sa base dans ses boutiques au prix de 29,99€