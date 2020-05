IKEA lance des chargeurs USB-A et USB-C

Le spécialiste du meuble en kit IKEA s'investit toujours plus dans le high tech et propose désormais des chargeurs USB-A et USB-C dans ses rayons.

La section high tech du catalogue de la marque IKEA vient de voir arriver deux nouvelles références avec l'apparition des chargeurs USB. Et comme la marque compte bien faire les choses, elle propose à la fois de l'USB-A et de l'USB-C.

Preuve que la marque souhaite investir toujours un peu plus sur le secteur des accessoires électroniques, IKEA propose ainsi les chargeurs ÅSKSTORM. La première version dispose de deux ports USB-A 5W et d'un port USB-C 30W pour 19,99€.

Le second modèle n'embarque pour sa part qu'un port USB-A 5W et un port USB-C 18W dans un boitier plus compact et pour un prix plus accessible de 12,99€. Bien évidemment en cette période de confinement, les chargeurs ne peuvent être pris en mains dans les magasins du groupe, mais ils peuvent être commandés pour un retrait ou achetés directement sur Internet.