IKEA et SONOS : du son à accrocher au mur

Sonos et Ikea vont remettre le couvert et proposer de nouvelles enceintes connectées dans la gamme Symfonisk du groupe.

Le partenariat entre IKEA et Sonos s'est déjà soldé par la production et la commercialisation d'un jeu d'enceintes Symfonisk prenant la forme d'une lampe de chevet et d'une enceinte plus traditionnelle...

On apprend désormais qu'une nouvelle gamme sera prochainement présentée. Les modèles actuels seront toujours commercialisés, ils pourraient bénéficier d'un léger changement technique.

On devrait voir arriver sur le marché une nouvelle variante de l'enceinte lampe de chevet avec un design différent et des prestations également révisées à la hausse.

Mais IKEA et Sonos prévoient également un tout nouveau produit qui prendrait la forme d'un cadre ou d'un panneau à accrocher au mur. L'idée sera de transformer l'enceinte en élément de décoration pour son intérieur.

Dans un schéma du produit partagé à la FCC, on peut voir un cadre carré avec un nom de produit situé sur le haut de ce dernier. IKEA pourrait également prévoir différentes toiles à mettre par-dessus le dispositif pour s'adapter avec tous les intérieurs et vendre ainsi divers jeux de façades.