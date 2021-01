Ile de France : le Pass Navigo s'invite sur iPhone en février 2021

Les utilisateurs de smartphones Apple pourront, à compter du mois de février, choisir de basculer vers la version dématérialisée du Pass Navigo. Après des négociations complexes, Apple aurait ainsi accepté d'ouvrir le NFC de ses terminaux pour davantage d'usages.

La RATP souhaite en finir avec les tickets de Métro en région Île-de-France, et cela passera par l'adoption massive du Pass Navigo, une carte à puce NFC que les usagers pourront recharger depuis un site Internet et une application mobile ou des bornes dédiées. Via cette transformation, la RATP souhaite moderniser son réseau et permettre à chacun de mieux planifier ses déplacements en évitant les files d'attente aux bornes, mais aussi de mieux prendre connaissance des différentes offres tarifaires tout en limitant la fraude.

Dès septembre 2018, les smartphones Android dotés d'une puce NFC et abonnés auprès d'Orange avaient la possibilité d'utiliser leur appareil comme un pass navigo standard... Situation déployée à l'ensemble des terminaux Android par la suite.

Mais du côté d'Apple, la situation coinçait encore... Apple ne souhaitait ainsi pas ouvrir la puce NFC de ses iPhones à d'autres applications que ses propres services sans contact. De fait, le service Navigo devait au préalable faire une demande de certificat NFC auprès d'Apple.

Suite à des négociations complexes, on apprend ainsi que les iPhones permettront de payer des tickets ou souscrire à des abonnements ou même d'intégrer un pass Navigo à compter du mois de février 2021. Les utilisateurs pourront également valider leurs tickets, et ce, même si le terminal est éteint ou n'a plus de batterie puisqu'une réserve d'énergie est automatiquement prévue pour protéger les batteries Li-ion intégrées aux smartphones qui ne sont ainsi jamais déchargés à 100%.