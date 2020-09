Free en grande forme même avant la Freebox Pop

Maison-mère de Free, Iliad publie ses résultats au premier semestre de cette année. À 2,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe est en progression de 6,8 % sur un an. Le résultat net atteint 208 millions d'euros contre 62 millions d'euros au premier semestre 2019.

Alors que les pertes financières en rapport avec la pandémie du coronavirus sont estimées à 40 millions d'euros au premier semestre, Iliad souligne la réduction des pertes en Italie, le partenariat avec InfraVia (fonds d'infrastructure français) sur la fibre optique en France, ainsi que les bons résultats en France.

#iliad publie aujourd’hui ses #RésultatsS1. Notre Groupe continue sur sa lancée et enregistre des résultats commerciaux très solides, fruit des efforts déployés dans le cadre de notre plan Odyssée 2024 ?Lire le CP ? https://t.co/dfWqDPZNYP pic.twitter.com/MdRQFH6ZxP — Groupe iliad (@GroupeIliad) September 3, 2020

Dans le fixe, Free revendique être redevenu le premier recruteur haut et très haut débit en France. Une performance sur le deuxième trimestre qui n'était plus arrivée depuis sept ans et permet à Free de retrouver son plus haut historique.

Au 30 juin 2020, c'est un total de 6,572 millions d'abonnés avec un gain de 112 000 abonnés sur le premier semestre (dont 65 000 sur le deuxième trimestre). Sur la seule fibre optique, ce sont 2,218 millions d'abonnés en progression de 243 000 sur le deuxième trimestre. Pour le cinquième trimestre consécutif, Free est n° 1 en matière de recrutements d'abonnés FTTH.

Ces résultats dans le fixe ont été enregistrés avant le lancement en juillet de la Freebox Pop qui est annoncé comme un succès, sans toutefois la divulgation de chiffres précis (MàJ : plus de 100 000 abonnés fin août). " La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique ", déclare Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad.

Les objectifs révisés sont de 2,8 millions d'abonnés FTTH en 2020, et plus de 5 millions en 2024 avec environ 30 millions de prises raccordables à la fibre.

Dans le mobile, Free ne revendique pas de première place en France avec un total de 13,406 millions d'abonnés. Ce sont trois trimestres consécutifs de hausse avec +80 000 sur le deuxième trimestre 2020.

Le forfait 4G illimitée de Free (50 ou 100 Go pour les non abonnés Freebox) compte 8,383 millions d'abonnés avec une hausse de 105 000 sur le deuxième trimestre (+205 000 recrutements nets sur le premier semestre).

Iliad souligne qu'en moyenne, la consommation 4G mensuelle par abonné s'établit à 16,6 Go. Elle continue de progresser. Rappelons que pour les abonnés Freebox Pop, Free propose son forfait 4G illimitée à prix réduit de 9,99 € par mois.