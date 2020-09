Iliad (Free) met le cap sur la Pologne avec Play et y attaque Orange

Après la France et l'Italie, le groupe Iliad s'intéresse à la Pologne comme nouveau marché. La maison-mère de Free annonce une offre publique d'achat amicale de 2,2 milliards d'euros sur l'opérateur de télécommunications Play.

Entré en 2007 dans le domaine de la téléphonie mobile en Pologne, Play est présenté comme le leader de ce secteur avec 15 millions d'abonnés et une part de marché de 29 % (contre 27,3 % pour Orange). Play compte environ 2800 collaborateurs.

L'OPA a été déposée aujourd'hui et sera clôturée le 17 novembre. Elle a été approuvée par le conseil d'administration d'Iliad et le comité stratégique de HoldCo qui détient la majorité des titres Iliad. Elle doit obtenir l'aval des autorités européennes compétentes.

" Cette opération représente pour Iliad une occasion unique de croissance et d'entrer sur le marché des télécoms polonais. Avec 38 millions d'habitants, la Pologne est le plus grand marché d'Europe centrale ", déclare Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad.

Avec cette opération, Iliad deviendra le sixième groupe télécom européen en nombre d'abonnés mobiles en Europe derrière Vodafone, Deutsche Telecom, Telefonica, Orange et Three. Rappelons que Iliad revendique 20 millions d'abonnés en France (fixe et mobile ; 13,4 millions sur le mobile) et plus de 6 millions en Italie (mobile et lancement d'une offre fixe d'ici l'été 2021).

Président du conseil d'administration de Play, Jean-Marc Harion estime que le rapprochement avec Iliad va permettre à Play " d'accélérer son développement dans les services fixes. " En prenant en comptre le fixe et le mobile, la part de marché en Pologne de Play est de 8,4 % (30,1 % pour le leader Orange).