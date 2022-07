Voici l'image infrarouge la plus profonde de l'Univers !

Le premier champ profond du Webb est l'amas de galaxies SMACS 0723 et au-delà. L'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'Univers lointain à ce jour.

En orbite autour du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre à 1,5 million de kilomètres de nous, le télescope spatial James Webb (JWST ou Webb) livre comme attendu sa première image. Elle est présentée comme " l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers jusqu'ici. "

Lancé le 25 décembre dernier, le JWST a pour rappel été conçu afin de regarder jusqu'à plus de 13,5 milliards d'années en capturant la lumière infrarouge d'objets célestes et avec une résolution la plus élevée à ce jour. De quoi voyager dans le temps et permettre d'étudier notre système solaire et des mondes lointains.

La première image proposée montre l'amas de galaxies SMACS 0723 tel qu'il est apparu il y a 4,6 milliards d'années. Grâce à un effet de loupe gravitationnelle, il a aussi permis de faire apparaître des galaxies beaucoup plus lointaines à l'arrière.

La masse combinée de l'amas de galaxies déforme le tissu de l'espace, ce qui crée une puissante loupe naturelle qui déforme et amplifie de manière considérable la lumière des objets distants situés derrière. C'est ainsi notre Univers seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang.

Source : Nasa / Space Telescope Science Institute

Une toute petite partie de l'Univers

Le dispositif d'imagerie infrarouge proche NIRCam (Near-Infrared Camera) a été à l'œuvre pour obtenir ce champ profond qui est un composite réalisé à partir d'images à différentes longueurs d'onde sur une période de 12,5 heures. La Nasa souligne des " profondeurs aux longueurs d'onde infrarouges au-delà des champs les plus profonds du télescope spatial Hubble qui prenaient des semaines. "

L'Agence spatiale américaine indique que ce premier champ profond de Webb représente l'équivalent de la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras par une personne au sol, et " révèle des milliers de galaxies dans une minuscule parcelle du vaste univers. "

Une série de premières images en couleur du JWST va suivre avec le travail scientifique qui en découlera pour de nombreuses années. Parmi celles-ci, la nébuleuse de la Carène (à environ 7600 années-lumière), la nébuleuse de l'Anneau austral (2000 années-lumière), l'exoplanète WASP-96 b (1150 années-lumière) et le Quintette de Stephan (groupement de cinq galaxies à 290 millions d'années-lumière).

Le James Webb Space Telescope de la Nasa est un partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne. Le projet avait débuté dans les années 1990 et a connu de nombreux retards. Son coût estimé est d'environ 10 milliards de dollars.