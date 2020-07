L’image d’une paire d'exoplanètes capturée autour d'une étoile semblable au soleil

Cette image révèle un système stellaire situé à 300 années-lumière de la Terre. Capturée par le Very Large Telescope (VLT), situé dans le désert d'Atacama au Chili, cette image est considérée comme la première image directe de plusieurs exoplanètes en orbite autour d'une étoile similaire à la nôtre, selon un communiqué de presse de l'ESO.

L'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contraste Exoplanet REsearch) sur VLT a rendu cette image possible. Comme une main bloquant le Soleil, SPHERE a utilisé un appareil appelé coronographe pour éliminer la lumière indésirable de l'étoile hôte, permettant aux astronomes de voir les objets plus pâles à proximité. Ce système planétaire est assez jeune. Âgée d'environ 17 millions d'années, l'étoile hôte, appelée TYC 8998-760-1, n'est qu'un bébé, par rapport à notre Soleil d'âge moyen, qui a environ 4,6 milliards d'années.

Une autre caractéristique distinctive de ce système est que les exoplanètes, qui sont toutes deux des géantes gazeuses massives, sont considérablement plus éloignées de leur étoile hôte que nos géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. L'exoplanète la plus éloignée est 320 UA (1 UA est la distance entre la Terre et le Soleil) de son étoile, tandis que l'autre est située à 160 UA. Par comparaison, Jupiter et Saturne sont respectivement à 5 et 10 UA du Soleil. Ces géantes gazeuses sont assez grandes, même pour les géantes. L'exoplanète interne est 14 fois la masse de Jupiter, tandis que l'objet externe est six fois la masse de Jupiter.

Pour l'avenir, les astronomes aimeraient étudier ces planètes plus en profondeur afin de déterminer comment et où elles se sont formées à l'origine. Une grande question en astronomie est de savoir si de grandes planètes telles que celles-ci se forment à proximité de leurs étoiles hôtes et migrent régulièrement vers l'extérieur ou si d'autres scénarios de migration planétaire existent. Ce système est jeune et relativement proche, ce qui en fait un candidat idéal pour ce type d'enquête.