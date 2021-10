IMILAB C21 : la caméra connectée intelligente à petit prix

La société IMILAB évolue dans l’écosystème Xiaomi, elle apporte une nouvelle caméra domestique intelligente 2,5K IMILAB C21. Elle mesure 108 x 76 x 76 mm pour un poids de 249 g. Elle peut se fixer facilement sur diverses surfaces.

Le gros avantage de cette caméra est son capteur de 2,5 K (f/2.0) pour une résolution de 2560 x 1440 pixels avec un angle jusqu’à 105° et un panoramique de 360°. Elle fournit des images de qualité jusqu’à 12 mètres et la caméra est pourvue de quatre LED infrarouges 850 nm qui assurent un mode nuit en couleur.

La caméra IMILAB C21 est compatible WiFi 2,4 GHz et il est possible de l’associer avec l’application mobile IMILAB Home. Vous pouvez ainsi suivre en temps réel, depuis votre smartphone, les images enregistrées par la caméra. Vous avez aussi la possibilité de mettre une carte microSD de jusqu'à 64 Go.

Côté audio, le microphone et le haut-parleur intégré permettent d’identifier les personnes humaines et de les surveiller de façon intelligente. Pour finir, elle est compatible Alexa et Google Assistant.

Sur le site AliExpress, vous trouverez la caméra IMILAB C21 au prix réduit de 41 € avec le code IMILABNEWC21 (si épuisé mettez 4OCT) et avec une livraison depuis la Pologne en quelques jours.