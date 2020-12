La montre connectée Imilab KW66 en très forte promotion pour les fêtes à seulement... 25 € !

La montre connectée Imilab KW66 est actuellement en promotion sur AliExpress à 25 € seulement au lieu de 82 € grâce au code promo EUHA10 avec la livraison gratuite depuis la Belgique en 5 jours. Une offre à ne pas rater !

Pour rappel, la montre connectée Imilab KW66 dispose d'un écran de 1,28" avec une surface incurvée pensée pour la rendre lisible sous tout les angles. Elle conviendra donc parfaitement aux sportifs qui souhaitent obtenir les informations en mouvement. La montre répond également à la norme IP68 et est donc étanche pour les activités dans l'eau. Elle intègre comme la majorité des montres un capteur cardiaque et de pression sanguine pour que vous puissiez suivre vos performances et créer des statistiques de votre évolution.

Vous pourrez bien entendu personnaliser le cadran à votre convenance, et profiter de 13 modes de sport différents en plus de pouvoir la synchroniser avec votre smartphone pour pouvoir recevoir les notifications en direct ou encore contrôler votre musique directement depuis celle-ci. Côté batterie comptez jusqu'à 30 jours d'autonomie en utilisation normale, vous n'aurez donc pas à la recharger tous les soirs et pourrez utiliser la fonctionnalité sleep monitor sans problème.

Nous vous conseillons de privilégier la livraison gratuite depuis la Belgique pour votre envoi.

