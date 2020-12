Immortals Fenyx rising : forte inspiration ou plagiat de Zelda Breath of the Wild ?

Le nouveau jeu d'Ubisoft Immortals Fenyx Rising fait beaucoup parler de lui : nouvelle franchise chez l'éditeur, il rapelle étrangement et très largement The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Vous souhaitez jouer à Breath of the Wild mais n'avez pas de Nintendo Switch ? Aucun problème, tournez-vous vers Immortals Fenyx Rising ! C'est en essence le discours tenu par nombre de joueurs qui voient des ressemblances très troublantes entre les deux titres.

La nouvelle franchise d'Ubisoft n'est ainsi pas allée chercher bien loin ni du côté graphique ni coté gameplay... Au point que l'on hésite à décrire Immortals Fenyx Rising comme un jeu inspiré de Breath of the Wild, ou s'il s'agit plus simplement d'un plagiat.

Un joueur a ainsi récemment mis les deux jeux cote à côté pour montrer à quel point les mécaniques se retrouvent dans les deux titres. Et les points communs sont légion et mettent, avouons-le assez mal à l'aise.

「임모탈 피닉스 라이징」 VS 「젤다: BOTW」 비교 -게임스팟



아니ㅋㅋㅋㅋㅋ 유비야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이거 안경 벗고 보면 야숨이라 해도 믿겠네 pic.twitter.com/HMBQndgNWT — ₩9 (@Pleasure54) December 2, 2020

Alors certes, Breath of the Wild lui-même n'a pas forcément inventé le gameplay recopié par Ubisoft, mais les ressemblances sont nombreuses et frappantes, et aucun choix propre à Ubisoft ne permet de démarquer clairement son titre.

Quoi qu'il en soit, le titre reste une réussite, il est plutôt bien accueilli par les critiques et ne doit pas être jugé uniquement par rapport à ses ressemblances avec Breath of the Wild.