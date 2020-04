L’impact de la digitalisation sur le commerce de détail

Entrepreneuse internationale et fondatrice de NJF Capital, Nicole Junkermann s’intéresse de très près à la digitalisation du commerce de détail. Elle nous délivre ici son point de vue sur des retailers en ligne et sur des solutions digitales innovantes à l’appui du commerce.

Article sponsorisé par NJF Capital

ReBuy : une marketplace d’appareils électroniques usagers

ReBuy est une marketplace de dimension européenne. On parle donc de marché C2C (de consommateur à consommateur). Sur cette place de marché, on retrouve des produits Tech à la revente comme des téléphones usagers. La plateforme allemande met l’offre et la demande en face à face, mais pas que : on peut aussi revendre des articles à reBuy. Le point de vue de Nicole Junkermann : « ReBuy a un impact positif sur l’environnement. Cette place de marché online permet en effet de prolonger le cycle de vie de produits électroniques, qui rappelons-le, nécessitent pour leur conception des ressources en déclin. Parallèlement, cela permet aux personnes dotées de petits budgets de s’offrir du bon matériel à bon marché. »

Bolt : un processeur de paiement qui améliore le tunnel de vente et le CA des e-retailers

Bolt est une plateforme de paiement américaine qui a réinventé le « one-click buy » d’Amazon. Le concept : vous pouvez acheter un produit en un seul clic. Concrètement, les clients d’un retailer en ligne peuvent effectuer des achats rapidement, car les informations de paiement nécessaires pour finaliser cet achat ont été enregistrées au préalable sur la plateforme. Le point de vue de Nicole Junkermann, fondatrice de NJF Capital, société d'investissement : « Bolt démocratise le one-click buy en le rendant accessible aux e-commerçants qui ne sont pas sur Amazon. Mais ce nouveau processeur de paiement va encore plus loin : il permet en outre d’éviter les problématiques liées à la rétrofacturation. Pour les e-commerçants, ce qu’on appelle aussi chargeback représenterait 2 à 3% de pertes. Je pense que Bolt a donc un impact positif pour les commerces en ligne. »

Gideon Brothers : l’IA et des robots pour améliorer la chaîne logistique

Gideon Brothers est spécialisée dans la robotique. La société utilise l’intelligence artificielle (IA) et des robots pour améliorer l’efficacité des centres logistiques, au service du commerce. Gideon Brothers réussit à convertir une grande variété de machines et de véhicules industriels en robots mobiles autonomes. Le premier produit de la société est un véhicule de transport autonome, capable de déplacer des marchandises de 800 kg. Le point de vue de Nicole Junkermann : « La digitalisation permet aussi de faciliter les flux de marchandise. La supply chain idéale devrait connaître un sérieux lifting avec des nouvelles technologies comme celles proposées par Gideon Brothers. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Gideon Brothers a été primée European AI Rising Star ! »