Un implant cérébral pour permettre aux aveugles de retrouver la vue

Grâce à une « rétine artificielle » attachée à une paire de lunettes, le système stimule le cortex visuel du cerveau. La rétine artificielle permet alors de détecter la lumière devant son porteur en transformant les signaux lumineux en signaux électriques qui sont ensuite envoyés directement dans des microélectrodes implantées dans le cerveau de la personne aveugle.

Les scientifiques espagnols ont testé le système sur une femme de 57 ans qui était aveugle depuis plus de 16 ans. Grâce à cette expérience, la femme a réussi à reconnaître des formes et des silhouettes. Elle pouvait même identifier les limites des objets ou encore reconnaître certaines lettres. Ce n'est pas une première mondiale, mais les progrès ne cessent de s'amplifier dans ce domaine avec comme espoir de rendre une vue suffisante aux aveugles.

Publiés dans la revue The journal of clinical investigation, les résultats ont été obtenus de manière stable et avec des résultats de haute qualité. L'avantage de cette invention comparée à ce qui existe déjà est que cela n'affecte pas les zones du cerveau autour du cortex visuel et stimule des zones bien ciblées avec un faible niveau d'activité électrique. Ce qui enlève pas mal d'inconvénients par rapport aux systèmes qui existent déjà.

Après plus de 6 mois d'utilisation, l'implant a été retiré afin de continuer les recherches pour en faire un concept à grande échelle. Il pourrait supprimer certains types de cécité et redonner la vue à pas mal de monde.