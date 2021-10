Imposant et disgracieux : le bandeau photo du Google Pixel 6 divise

A quelques jours de leur présentation officielle, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google se dévoilent un peu plus à travers de nouveaux clichés.

Evan Blass vient de publier de nouvelles photos annoncées comme officielles des Pixel 6 que Google compte officialiser le 19 octobre prochain.

Des clichés qui présentent des appareils que l'on connait déjà dans les grandes lignes puisque les Pixel 6 ont fait l'objet de plusieurs fuites, mais quelques visuels sont assez inédits : les photos de la tranche des appareils permettent de se faire une meilleure idée de la taille du bandeau arrière qui intègre les blocs photo.

P6 in Seafoam Green pic.twitter.com/I4vd07W1A8 — E (@evleaks) October 12, 2021

Et n'y allons pas par quatre chemins : ce bandeau était déjà qualifié de disgracieux par la presse et les utilisateurs, on peut également désormais le qualifier d'imposant. Le bandeau dépasse ainsi de plusieurs millimètres du châssis de l'appareil, et il ne sera donc pas possible de placer son Pixel 6 à plat sur une surface quelconque. Cela pourra donc s'avérer problématique avec certaines bases de recharge sans fil

Google a intérêt à présenter de bonnes raisons à ce choix esthétique déjà largement critiqué, au risque de voir ses ventes avoir du mal à réellement décoller.