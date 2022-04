Impôts : coup d'envoi de la déclaration en ligne sur les revenus

La campagne de l'impôt sur les revenus 2021 est officiellement lancée. À partir d'aujourd'hui, les contribuables peuvent faire leur déclaration en ligne sur impots.gouv.fr.

Les dates limites de souscription des déclarations en ligne sont le 24 mai 2022 à 23h59 pour la zone 1 (départements n° 01 à 19 et non-résidents), 31 mai 2022 à 23h59 pour la zone 2 (départements n° 20 à 54) et le 8 juin 2022 à 23h59 pour la zone 3 (départements n° 55 à 974 / 976).

Pour les contribuables ne pouvant pas déclarer en ligne, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée dans tous les cas au 19 mai 2022 à 23h59 (le cachet de La Poste faisant foi).

23,1 millions de déclarants en ligne en 2021

Depuis 2020, le ministère de l'Économie et des Finances rappelle que la déclaration automatique permet de valider la déclaration de revenus via une simple vérification des éléments détenus et transmis par la direction générale des Finances publiques. En 2021, la déclaration automatique a concerné 11,1 millions d'usagers.

L'année dernière, le nombre de déclarants en ligne a atteint 23,1 millions (+103 000 sur un an), pour 28 millions de déclarations en ligne (un même foyer peut déposer plusieurs déclarations en ligne).

Bercy souligne notamment qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire, " les mesures prises en 2020 par l'administration fiscale pour faciliter le traitement fiscal des frais professionnels liés au télétravail sont exceptionnellement reconduites en 2021. " L'exonération des allocations versées par l'employeur au titre du télétravail à domicile est dans la limite de 580 € pour l'année.