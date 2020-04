Impôts : la déclaration de revenus repoussée

Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a présenté hier le calendrier de dépôt de la déclaration de revenus au titre de 2019. La campagne 2020 aurait dû commencer début avril. Elle a été repoussée.

Pour la déclaration en ligne, cela signifie que la date d'ouverture du service idoine sur impots.gouv.fr est fixée au lundi 20 avril. " Le nouveau calendrier a été mis en place pour tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays. Il a été adapté au contexte particulier. "

Les dates limites de souscription des déclarations en ligne sont le 4 juin 2020 à 23h59 pour la zone 1 (départements n° 01 à 19 et non-résidents), 8 juin 2020 à 23h59 pour la zone 2 (départements n° 20 à 54) et 11 juin 2020 à 23h59 pour la zone 3 (départements n° 55 à 974/ 976).

Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, j’ai décidé de décaler de quelques semaines la période durant laquelle les Français pourront déclarer leurs revenus pour l’année 2019.

? Cette année, la déclaration de revenus 2019 se fera à partir du 20 avril. #JT20H pic.twitter.com/Zl2agGUfyd — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 31, 2020

À noter que pour les déclarants papier, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au 12 juin 2020 à 23h59. La déclaration papier relève désormais de l'exception, notamment si une résidence principale n'est pas équipée d'un accès à Internet ou si un usager estime ne pas être en mesure de faire une déclaration en ligne.

La direction générale des Finances publiques précise que les usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration papier. Ils seront informés par email de l'ouverture du service.

Cette option dite zéro papier est appliquée automatiquement cette année. Dans le cadre d'une démarche écoresponsable, elle vise à " éviter l'impression et l'envoi de plus de 10 millions de déclarations dans des enveloppes plastiques, soit plus de 250 tonnes de papier. "