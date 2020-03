Bon plan : les imprimantes 3D Alfawise U30 et sa version Pro à prix réduit, mais aussi Artillery, Longer,...

Les imprimantes 3D Alfawise U30 et U30 Pro connaissent de nouvelles promotions, mais ce ne sont pas les seules !

Ce bon plan concerne les imprimantes 3D qui sont actuellement promotion. Parmi celles qui voient leur prix baisser, deux ont retenu notre attention.

Commençons par l'imprimante 3D U30 Pro d'Alfawise, qui est la version améliorée de la très vendue U30.

Cette imprimante 3D Alfawise U30 Pro propose un volume d'impression de 220x220x250 mm. Elle dispose d'une tête d'impression de type MK8, d'un plateau chauffant, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression après une coupure de courant.

Vous pourrez y retrouver un écran tactile de 4,3 pouces qui bénéficie d'une interface utilisateur plus intuitive et détaillée que la U30.

L'imprimante est dotée d'une nouvelle carte mère intégrant des drivers TMC 2208 qui profitent de la fonction stealthchop pour un fonctionnement plus fluide des moteurs et plus silencieux.

L’Alfawise U30 Pro est actuellement proposée au prix réduit de 215 € avec le code de réduction CYBER1112 et la livraison à 4€.

Vous trouverez également l'imprimante 3D Alfawise U30 en promotion, qui est plus une concurrente de la Creality Ender-3 tout en étant mieux équipée et moins chère puisque proposée aujourd'hui à seulement 160 € avec le code GBEUWU30 et la livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.

C'est un très bon modèle pour toutes les personnes qui souhaitent débuter dans l'impression 3D.



D'autres imprimantes 3D et graveurs sont actuellement en promotion chez Gearbest dont la très appréciée Artillery Sidewinder-X1 que nous allons prochainement tester :