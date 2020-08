Bon plan : l’imprimante 3D Anet ET4, le drone SG906 Pro et la box TV H6 en promotion !

Le bon plan du jour concerne une imprimante 3D, un drone et une box TV Android qui sont en promotion avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l’Allemagne. Ces offres sont disponibles jusqu’au 31 août 2020.

Commençons avec l’imprimante 3D Anet ET4 qui propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm et une vitesse d'impression de 20 à 150 mm/s pour une épaisseur de couche allant de 0,1 à 0,3 mm. Elle permet l'impression de filaments de 1,75 mm tel que ABS, HIPS, PLA et bois.

L'imprimante 3D Anet ET4 dispose d'une mise à niveau automatique du plateau d'impression, d'un détecteur de fin de filament et d'une reprise d'impression après coupure de courant. Elle est aussi équipée d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces.

Vous pourrez retrouver l’imprimante 3D Anet ET4 en promotion à 132 € chez Cafago.



Poursuivons avec le drone SG906 Pro qui présente des dimensions de 41,5 cm x 34 cm x 8 cm pour un poids de 550 g, et des dimensions de 19,5 cm x 12 cm x 8 cm lorsqu’il est plié. Ce drone est alimenté par une batterie de 2800 mAh ce qui permet une autonomie allant jusqu'à 25 minutes en temps de vol, le temps de recharge est d’environ 6 heures.

Ce drone dispose d’un module GPS, mais il embarque également une caméra 4K avec une résolution vidéo de la caméra principale de 2048 pixels x 1080 pixels. La caméra profite d'une stabilisation mécanique sur deux axes et d'une stabilisation électronique sur trois axes. Il est possible de filmer en HD à 25 images par seconde.

Retrouvez le drone SG906 Pro en promotion chez Cafago au prix réduit de 124 €.



Enfin, terminons ce bon plan avec la box TV Android H6 qui tourne sous Android 9.0 et permettra de transformer votre télévision standard en une smartTV où vous pourrez profiter des nombreuses applications d'une Android TV. Cette box TV exploite un SoC Allwinner H6 Quad-Core Cortex A53 avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Vous trouverez en connectique un port USB 3.0, un port USB 2.0, un port pour une carte TF, et une entrée d'alimentation ainsi qu'une sortie HDMI 2.0 et AV.

Cette box TV H6 dispose d'une connectivité sans fil avec le Wi-Fi 802.11b en 2.4 GHz. Les décodages vidéo compatibles sont : HDR10, HLG, HDR, 6K, 4K et 1080p.

La box multimédia H6 est disponible à 36 € au lieu de 53 € chez Cafago.