Les imprimantes 3D Artillery SideWinder X-1, Ender-3 V2 et le graveur ATOMSTACK A5 en promotion

Le bon plan du jour concerne trois imprimantes 3D qui sont actuellement en promotion chez Cafago avec des livraisons gratuites depuis l'Allemagne. Ces promotions se termineront le 28 février 2020.

Commençons avec l'imprimante 3D Artillery SideWinder X-1 qui dispose d'une synchronisation des deux axes Z pour empêcher les décalages de hauteur de la potence et d'une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. Elle est également livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles).

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est équipée d'un châssis all in one, d'un écran tactile couleur, du direct drive, d'un montant aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, de drivers TMC 2208, d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un fonctionnement 24 volts...

Vous pourrez vous procurer l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 à 329 € !



Vous profitez également de l'imprimante Creality 3D Ender-3 V2 qui propose une alimentation dissimulée dans la machine, ce qui permet plus de sécurité. La plate-forme est en verre au carborundum ce qui permet à l'imprimante de chauffer beaucoup plus rapidement. La taille d'impression est de 220 * 220 * 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Cafago propose en ce moment l'imprimante 3D Ender-3 V2 à 194 € grâce au coupon CC3205 !



Enfin, le graveur ATOMSTACK A5 qui propose une taille de gravure de 410 mm x 400 mm avec une précision de 0,1 mm. Ce graveur est équipé d'un couvercle de protection qui protègera parfaitement votre visage et vos yeux en filtrant la lumière UV à 97 %.

Le laser de l'AtomStack A5 peut combiner à la fois une gravure de précision et une découpe à haute énergie. La structure de ce graveur devra être monté en mode DIY et cela prendre entre 10 et 20 minutes. La machine est compatible avec de très nombreux logiciels.

Vous trouverez le graveur ATOMSTACK A5 à 190 € avec le code CC4144.