Deux imprimantes 3D Creality et une découpeuse laser Atomstack en promotion !

Encore un super bon plan avec les imprimantes 3D Creality CR-200B et CR-6 Max mais aussi sur la découpeuse laser Atomstack S10 Pro.

Commençons avec l’imprimante 3D de chez Creality, la CR-6 Max qui met à disposition une taille d’impression de 400 mm x 400 mm x 400 mm avec une résolution d’impression de 0,1 mm. Elle prend en charge les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois et du filament de 1.75 mm. Elle est dotée d'une tige à double traction, d'un double axe Z et d'un double axe Y qui assurent une bonne stabilité.

L'imprimante est dotée d’un écran tactile couleur de 4,3 pouces pour faciliter le contrôle des impressions et des réglages de la machine et d'une carte mère silencieuse. Elle prend aussi en charge la détection de fin de filament et reprend l'impression s’il y a une coupure de courant.

L’imprimante 3D CR-6 Max est actuellement affichée au prix réduit de 490 € avec le coupon CC4582 chez Cafago et la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Passons maintenant à la découpeuse laser Atomstack S10 Pro qui est également à prix cassé sur Cafago.

La machine propose une surface de gravure / découpe de 410 x 400 mm. Elle propose une puissance de laser de 10 W avec une précision de gravure de 0,01 mm. De plus, nous notons la présence d'un couvercle de protection qui filtre 97 % de la lumière ultraviolette.

La S10 Pro est capable de découper du carton, du tissu non tissé, de la planche de bois, de l'acrylique, de la planche en plastique mince ou encore de l'éponge et peut graver sur du bois, du bambou, du carton, du plastique, du cuir ou de l'oxyde d'aluminium.

La découpeuse laser Atomstack S10 Pro est au prix réduit de 391 € avec le code de réduction CCS10P avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec l'imprimante 3D Creality CR-200B qui profite d'une vente flash et d'un coupon de réduction.

L'imprimante propose un volume d'impression de 200 x 200 x 200 mm dans un caisson livré entièrement monté. Sa structure de chambre totalement fermée permet d'imprimer des filaments qui nécessitent une meilleure stabilité au niveau des températures.

L'imprimante prend en charge la fonction de fin de filament. Elle est aussi dotée d'un écran couleur de 4,3 pouces qui permet de la contrôler facilement. Pour finir, elle peut prendre en charge les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois et du filament de 1.75 mm.

Sur Cafago, l'imprimante 3D Creality CR-200B est au prix de 265 € avec le bon de réduction CC440 et la livraison gratuite depuis l'Allemagne.