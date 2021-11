Le robot aspirateur Viomi V3 et les imprimantes CR-10 V3 et Anycubic Vyper 3 à prix CASSÉ !

Un trio de bons plans incontournable avec deux imprimantes 3D et un robot aspirateur.

Commençons avec le robot aspirateur Viomi V3 qui est pourvu d'un réservoir à poussières de 550 ml et d'un réservoir à eau de 550 ml. Le robot permet d'aspirer la poussière, mais aussi de laver les sols. De plus, il est doté d’un filtre HEPA bactéricide et dispose d’une puissance d’aspiration de 2600 Pa.

Le Viomi V3 est équipé d'une batterie de 4900 mAh qui permet un nettoyage de 250 m2 ou plus de 2h d’autonomie en continu. Une fois la batterie vide, le Viomi V3 retournera automatiquement à sa base de chargement. De plus, on peut associer le robot à son application mobile afin de programmer ses interventions.

Le robot aspirateur Viomi V3 est actuellement en vente flash à 249 € chez Cafago. La livraison est gratuite depuis l’Allemagne.





Continuons avec l’imprimante CR-10 V3 qui est dotée d'un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm avec un châssis en aluminium, elle est équipée de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. L'imprimante dispose d’un plateau chauffant associé à un extrudeur Titan Near-end, le tout en direct drive, pour une impression plus efficace. L’imprimante est dotée d’un double axe Z, d’un détecteur de fin de filament ainsi que d’une reprise d’impression en cas de coupure.

Elle dispose d'une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d’impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s. Le fait d'être en 24V permet une chauffe plus rapide du plateau, et la carte mère est dotée de drivers TMC 2208 pour un fonctionnement en silence.

Sur le site de Cafago, l’imprimante 3D CR-10 V3 est au prix de 250 € avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec l'imprimante 3D Anycubic Vyper 3 qui offre une surface d'impression de 245 x 245 x 260 mm. Elle est dotée d'une reprise d'impression et d'un détecteur de fin de filament. De plus, elle est équipée de pilote silencieux TMC2209.

L'axe Z est équipé d'une double vis apportant un fonctionnement plus stable. Elle prend en charge les filaments PLA, TPU, ABS, PETG, bois avec une température maximale de la buse de 260 °C et de 110 °C pour le plateau. Elle profite aussi d'une tension de sortie de 12 V qui permet une chauffe rapide.

L'imprimante 3D Anycubic Vyper 3 est au prix de 260 € avec le code CCPER avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne



