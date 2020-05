Bon plan : les imprimantes 3D CR-10S Pro et Anet ET4 en promotion mais aussi le drone MJX Bugs

Le site e-commerce Tomtop revient avec de nouvelles promotions sur des imprimantes 3D et un drone. Ces promotions sont valables jusqu'au 31 mai 2020 et tous les produits sont expédiés d'Allemagne.

Tomtop et Cafago proposent de nouvelles promotions jusqu'au 31 mai 2020 sur des modèles d'imprimante 3D et de drones, notamment les imprimantes 3D CR-10S Pro et Anet ET4 mais aussi le drone MJX Bugs. Des occasions à ne pas manquer pour vous faire plaisir ou pour offrir au meilleur prix.

L'imprimante 3D CR-10S Pro dispose d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un plateau chauffant associé à une plaque en verre équipée d'une surface d'accroche de type buildtack, d'un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament, d'une tête type microswiss ainsi que de la reprise de l'impression après coupure de courant, le tout dans un tout nouveau form factor avec une large base en acier équipée d'un écran couleur tactile. Elle est très simple à assembler avec seulement 4 vis et 3 connecteurs.

Elle dispose également du détecteur de fin de filament en aluminium, d'un extrudeur qui dispose d'un double entraînement avec deux engrenages, ou encore le tube en teflon (Bowden) qui achemine le filament vers la tête d'impression. Creality met de côté le PTFE classique et met en avant le PTFE haute qualité de la marque Capricorn (pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à la chaleur).

Enfin, elle dispose d'un système de mise à niveau automatique du lit chauffant : un capteur inductif repère avec précision la distance avec le lit et l'impression comble automatiquement les éventuels écarts pour toujours proposer une accroche parfaite.

Le prix de la CR10-S Pro est proposé aujourd'hui chez Tomtop au prix fortement réduit de 437 € avec une expédition gratuite effectuée depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec l'imprimante 3D Anet ET4 avec son volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm et une vitesse d'impression de 20 à 150 mm/s pour une épaisseur de couche allant de 0,1 à 0,3 mm. Elle permet l'impression de filaments de 1,75 mm tel que ABS, HIPS, PLA et bois.

L'imprimante 3D Anet ET4 dispose d'une mise à niveau automatique du plateau d'impression, d'un détecteur de fin de filament et d'une reprise d'impression après coupure de courant. Elle est aussi équipée d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces.

Le modèle Anet ET4 est à 158 € sur Cafago, la livraison est gratuite depuis l'Allemagne.





Enfin, le drone MJX Bugs 5W est dans l'entrée de gamme. Ce quadrirotor pèse moins de 400 g et intègre un gyroscope 6 axes. Il peut atteindre une vitesse de 60 km/h avec une distance de contrôle de 300 m via un module Wi-Fi. Il embarque une batterie de 1800 mAh pour une autonomie de vol de 15 minutes.

Son capteur photo permet de la vidéo 1080p à 30 images par seconde. Parmi ses fonctionnalités, des modes de retour à la maison, le positionnement GPS et le maintien d'altitude ainsi que le survol d'un point d'intérêt dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avec trois batteries, le drone MJX Bugs 5W est à 126 € seulement (entrepôt en Allemagne).