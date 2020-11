L'imprimante 3D CR-10S Pro, les aspirateurs Deerma VC25 et Viomi V3, et un vélo électrique en promotion !

Le bon plan du jour concerne plusieurs produits en promotion dont une imprimante 3D Creality, deux aspirateurs et un vélo électrique. Toutes les promotions de ce bon plan sont disponibles jusqu'au 30 novembre 2020 et disposent de la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Commençons avec l'imprimante 3D CR-10S Pro de Creality qui dispose d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un plateau chauffant associé à une plaque en verre équipée d'une surface d'accroche de type buildtack, d'un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament, d'une tête type microswiss ainsi que de la reprise de l'impression après coupure de courant, le tout dans un tout nouveau form factor avec une large base en acier équipée d'un écran couleur tactile. Elle est très simple à assembler avec seulement 4 vis et 3 connecteurs.

Elle dispose également du détecteur de fin de filament en aluminium, d'un extrudeur qui dispose d'un double entraînement avec deux engrenages, ou encore le tube en teflon (Bowden) qui achemine le filament vers la tête d'impression. Creality met de côté le PTFE classique et met en avant le PTFE haute qualité de la marque Capricorn (pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à la chaleur).

L'imprimante 3D Creality CR-10S Pro est actuellement en promotion à 357 € chez Cafago.



Poursuivons avec l'aspirateur-balai Deerma VC25 qui possède un pouvoir d'aspiration de 10 kPa et le moteur tourne à 2500 tr/min. Grâce à ses différentes brosses, son poids léger et sa maniabilité, vous pourrez passer l'aspirateur dans l'ensemble de votre maison, même dans les plus petits recoins. La capacité de l'aspirateur- balai Deerma est de 0,70 L.

Le VC25 est alimenté par une batterie de 2200 mAh, ce qui lui donne une autonomie moyenne de 35 minutes et de 20 minutes en puissance haute. Le temps de charge est de 3 heures. Enfin, cet aspirateur a un poids de 2,5 kg.

L'aspirateur-balai Deerma VC25 est proposé à seulement 76 € chez Cafago !



Continuons avec le robot aspirateur Viomi V3 qui fait partie des modèles haut de gamme et dispose à ce titre de nombreux atouts. La petite tourelle au-dessus cache un scanner LDS cartographiant les pièces de la maison, ce qui permettra d'établir les itinéraires les plus efficaces entre les obstacles (chaises, tables...) et de lui assigner des tâches précises via l'application sur smartphone Xiaomi Home (définition de zones de nettoyage spécifique, suivi de l'activité...).

Il est doté d'un réservoir amovible de 550 ml, il possède plusieurs fonctions : aspiration de poussière, aspiration / lavage léger ou lavage du sol (trois réservoirs distincts sont livrés avec le robot) et fait appel à plusieurs stratégies de déplacement pour une efficacité maximale : passage en S pour l'aspiration ou passage en Y pour le lavage afin d'éviter les dépôts de poussière humide. Enfin, il est alimenté par une batterie de 4900 mAh et de plusieurs niveaux d'aspiration (dont un mode nuit à bas bruit), il offre aussi une belle autonomie avec une capacité d'action sur 250 m2 ou plus de 2h d'autonomie en continu.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur Xiaomi Viomi V3 à 374 € seulement chez Cafago.



Pour terminer, le vélo Samebike 20LVXD30 est un vélo électrique pliable pour un confort optimal dans les transports urbains ou pour un rangement fonctionnel qui bénéficie de roues en caoutchouc de 20 pouces. Son moteur de 350 W lui donne une vitesse maximale de 35 km/h.

Le vélo électrique est alimenté par une batterie Li-Ion de 8 Ah qui permet une autonomie de 35 km. Pour plus de sécurité, vous trouverez des freins avant et arrière ainsi que des lumières aux mêmes emplacements. La charge maximale de ce vélo est de 150 kg.

Le vélo électrique Samebike 20LVXD30 est actuellement affiché à 629 € chez Cafago.