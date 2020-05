Bon plan : l'imprimante 3D Creality 3D Ender-3X et la box H6 en promotion avec le plafonnier Xiaomi

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Creality 3D ender-3X, la lampe Xiaomi Yeelight et la box TV Android H6 qui sont actuellement disponibles chez Cafago.

Commençons par l'imprimante Creality 3D ender-3X qui offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou encore ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

Elle offre des fonctionnalités appréciables comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un écran de contrôle LCD.

L'imprimante Creality Ender 3X est actuellement en promotion à 167 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Cette vente flash se poursuit avec ce luminaire de Yeelight que vous pourrez contrôler grâce à une application directement sur votre smartphone. Vous pourrez définir différents modes et profiter pleinement des ambiances que ce luminaire peut vous apporter. Cette application est compatible avec Android 4.4+ ou IOS 9.0+. La tension d'entrée de cette lampe est de 176V à 264V.

La lumière projetée est une LED avec une durée de vie de 40.000 heures environ. et la lampe a pour dimensions 900 mm x 70 mm x 40 mm.

Vous pourrez profiter du luminaire Yeelight au prix de 70 € grâce au code CC300 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec la box TV H6 sous Android 9.0 qui permettra de transformer votre télévision standard en une smartTV où vous pourrez profiter des nombreuses applications d'une Android TV. Cette box TV exploite un SoC Allwinner H6 Quad-Core Cortex A53 avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Vous trouverez en connectique un port USB 3.0, un port USB 2.0, un port pour une carte TF, et une entrée d'alimentation ainsi qu'une sortie HDMI 2.0 et AV.

Cette box TV H6 dispose d'une connectivité sans fil avec le Wi-Fi 802.11b en 2.4 GHz. Les décodages vidéos compatibles sont : HDR10, HLG, HDR, 6K, 4K et 1080p.

La box multimédia H6 est disponible à 38 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.